Einkaufszentren mit erstem Handelstag nach Lockdown zufrieden

Eine "sehr positive Bilanz" vom ersten Öffnungstag zog auch Richard Oswald, der Center-Manager des Villacher Einkaufszentrums Atrio. "Es war kein extremer Andrang, deshalb hat es auch keine Staus gegeben. Aber viele Shoppartner waren gestern mit dem Auftakt sehr zufrieden", erklärte Oswald. Besonders der Sportbereich und Modegeschäfte hätten regen Betrieb verzeichnet. "Der Schlussverkauf wird noch einige Zeit dauern und auch Rabattaktionen werden gut angenommen." Ausgeblieben ist der große Andrang bisher noch bei den Friseuren im Center, resümierte Oswald: "Es hat aber schon viele Anfragen gegeben." Er geht davon aus, dass sich der Betrieb im Laufe der Woche einpendeln wird. Sehr diszipliniert seien die Kunden am Eröffnungstag gewesen, was die FFP2-Maskenpflicht und die Einhaltung der Abstandsregeln anging.

Im Einkaufszentrum Cyta in Völs bei Innsbruck haben die Menschen am Montag sehr "zielstrebig" eingekauft, wie Cyta-Chef Erich Pechlaner der APA berichtete. Die Verweildauer der Kunden sei relativ kurz gewesen, was wohl auch der geschlossenen Gastronomie zuzurechnen sei, meinte er. Mit der Frequenz zeigte er sich durchaus zufrieden, zudem sei unter den Mitarbeitern eine gewisse "Euphorie" aufgrund der Öffnung zu spüren gewesen. Am stärksten nachgefragt waren Textil- und Schuhgeschäfte sowie die Lebensmittelläden. Lange Schlangen vor den Shops habe es in der Cyta allerdings nicht gegeben - wenn dann nur vereinzelt vor Geschäften, die einen sehr kleinen Kundenbereich haben, wie etwa vor der Trafik oder dem Handyshop.

Auch in Salzburg und Linz Zufriedenheit

In Vorarlbergs größtem Einkaufszentrum Messepark hat die starke Frequenz bis zum Abend angehalten, "überrannt wurden wir aber nicht", so Geschäftsführer Burkhard Dünser. Es seien mehr Leute zum Einkaufen gekommen als an einem "normalen" Tag ohne Pandemie, vergleichbar mit einem Samstag. Besonders regen Zulauf hätten die Elektro-Branche sowie die Textil- und Sportgeschäfte erfahren, "der Rest war normal", so der Geschäftsführer.