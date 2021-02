Freitesten in der Shopping-Mall

Die Kombination von Komfort und Sicherheit will man im Einkaufszentrum City Center in Amstetten (CCA) ab dem morgigen Mittwoch verstärken. Eines der 60 Geschäfte im Shopping-Center ist eine Apotheke, die täglich Covid-19-Antigen-Schnelltests durchführen wird. Damit kann die Kundschaft nach dem Test mit negativem Ergebnis gleich im Haus, körpernahe Dienste, etwa den Friseur aufsuchen. Das Angebot der in Amstetten an sechs Tagen geöffneten Gratisteststraße in der Johann-Pölz-Halle wird damit gut ergänzt.

„Es ist unser Ziel, den Besucherinnen und Besuchern ein sicheres und entspanntes Einkaufserlebnis zu ermöglichen“, sagt Centerleiter Hannes Grubner. Dieses Vorhaben könne man mit der Teststraße der Apotheke noch deutlich ausbauen. Die Tests werden täglich von 10 bis 14 Uhr angeboten. Um Warteschlangen zu vermeiden, wird um Voranmeldung per Telefon oder eMail gebeten. Aber auch außerhalb des Zeitfensters können Tests gemacht werden, teilt die Center-Leitung mit.