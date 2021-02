Schramböck bestätigt: "Kaufhaus Österreich" wird umgebaut, nicht eingestellt

Die Digital-Ministerin rechnet vor, dass die bisherigen Kosten nicht völlig abgeschrieben werden müssen. 70 Prozent der Kosten gingen auch in der neuen Plattform auf, die restlichen 30 Prozent bedeuten eine Förderung für teilnehmende Unternehmen von 123 Euro pro Firma. "Das ist es mir in dieser Krise aber auch wert", so Schramböck.