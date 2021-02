NÖ: Nächste Woche starten Impfungen für Hochbetagte

Insgesamt werden in Niederösterreich für die Impfung der breiten Bevölkerung mehr als 300 Impfstellen eingerichtet. Entweder in den Ordinationen niedergelassener Ärzte oder in Impfstraßen bei den Gemeinden.

Bettlägrige und immobile Senioren müssen leider weiterhin auf den Schutz warten, da laut Notruf NÖ eine Immunisierung mit dem Pfizer-Impfstoff bei ihnen zu Hause aufgrund der sensiblen Lagerung nicht möglich ist. Immerhin werden die mobilen Pflege- sowie die Rettungskräfte seit vergangener Woche geimpft.

Insgesamt wurden in Niederösterreich bis jetzt 44.000 Menschen erstimmunisiert. Neben den Bewohnern und dem Personal in Pflege- und Behindertenheimen sowie den Spitalsmitarbeitern handelt es sich um Hochrisikopatienten in den Kliniken, niedergelassene Ärzte und Reha-Personal.