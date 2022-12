Im aktuellen Fokus steht aber der Start in die Wintersaison. Da werden die Lifte am Ötscher im Reigen der Bergbahnen unter dem Dach der Ecoplus-Alpin-Betriebe am 23. Dezember gestartet. Den Beginn macht das benachbarte Hochkar am kommenden Mittwoch. Die Lifte am Annaberg folgen am 16. und jene auf der Erlebnisalm Mönichkirchen am 17. Dezember.