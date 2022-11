Land gibt langfristige Garantie für Ötscherlifte

Punkto Investitionen geht es in Lackenhof in erster Linie um die Verbesserung des Angebots an Qualitätsgästebetten, erklärten Danninger und NÖ Bergbahnen-Geschäftsführer Markus Redl. Er betonte, dass die Grundkonzeption für die neue touristische Ausrichtung des derzeit 800-Bettenortes Lackenhof fertig sei. Nun gelte es die Ergebnisse der Gespräche mit Investoren und Grundeigentümern abzuwarten und behutsam einzuarbeiten. „Wir sagen auch ja zu weiteren Investitionen, aber nur in Abstimmung mit den Grundeigentümern und Zug um Zug mit privaten Investoren“, so Danninger zu möglichen Verbesserungen bei den Aufstiegshilfen.

Renate Rakwetz (SPÖ), die Bürgermeisterin der Ötschergemeinde Gaming, sprach in Bezug auf die Bestandsgarantie für die Lifte von einem Tag des Lachens. Sie dankte für das Engagement des Landes und der NÖ Bergbahnen. Zur neuen Ausrichtung, die naturräumliche Qualität der Region gut zu nutzen, gäbe es große Übereinstimmung, sagte sie. Für kommenden Sonntag erwartet man am Ötscher einen Wintereinbruch. Der Saisonstart ist für den 8. Dezember geplant.