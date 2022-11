Pfefferspray-Attacke bei Halloween-Fest in NÖ: Verdächtige stellte sich

25 Personen sind in der Nacht auf einer Halloweenparty in Ernsthofen (Bezirk Amstetten) durch Reizgas verletzt worden. Gegen 1 Uhr wurden die Helfer verständigt. Mehrere Besucher lagen mit Atembeschwerden und massiven Augenreizungen am Boden, berichtete Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando. Die Halle wurde geräumt. Die Verletzten wurden in Spitäler nach Niederösterreich und Oberösterreich gebracht.

Einvernahme

Nach der Räumung befanden sich rund 1.000 Personen am Vorplatz der Halle, dabei kam es zu einem Handgemenge mit drei Leichtverletzten, hieß es von der Exekutive. Stunden später stellte sich die Tatverdächtige selbst bei der Polizei.

Sie gab an, dass sie im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung zu dem Pfefferspray griff, um sich selbst zu schützen. Dabei sei die Sprühdose "irrtümlich" losgegangen, gab sie gegenüber den Beamten an. Seitens der Landespolizeidirektion NÖ wird betont, dass die Ermittlungen in der Causa noch nicht abgeschlossen sind.