In Linz spielten sich in der Nacht auf Halloween wüste Szenen ab: Rund 200 Jugendliche, vorwiegend junge Männer, attackierten Passanten rund um den Taubenmarkt mit Böllern. Gegen 21 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Doch auch von den herbeigerufenen Beamten ließen sich die Männer nicht beruhigen. Eine halbe Stunde später kippte die Stimmung und die Jugendlichen gingen mit Glasflaschen auf die Beamten los. Polizisten aus anderen Bezirken mussten ausrücken, um die Männer unter Kontrolle zu bringen. Gegen 22 Uhr wurde der Taubenmarkt geräumt.

Netflix als Inspiration

Die Randale waren kein Zufall: Via TikTok schlossen sich vor allem Jugendliche wenige Stunden vor den Ausschreitungen zusammen und kündigten an, dass es in Linz ein "Athena 2.0" geben würde. Gemeint ist ein Netflix-Film, in dem es zum Straßenkrieg zwischen Jugendlichen und der Polizei in einem französischen Vorort kommt.