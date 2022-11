In Graz ertappter Dieb wurde Stunden nach Anzeige wieder rückfällig

Ein 42-jähriger Tscheche hat am Montag gleich zweimal versucht, in ein und derselben Grazer Drogerie Waren zu stehlen. Nachdem der Mann gegen Mittag erwischt und angezeigt wurde, versuchte er am Abend gleich noch einmal sein Glück. Bei ihm wurden weitere Waren gefunden, die wohl aus Diebstählen in anderen Geschäften stammten. Der 42-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, teilte die Polizei mit.

In flagranti erwischt

Der Mann war zu Mittag von einer Mitarbeiterin beim Stehlen erwischt worden. Die Polizei nahm die Daten des 42-Jährigen auf, er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Gegen 19.00 Uhr tauchte der Tscheche erneut im Geschäft auf und dürfte wieder versucht haben, Waren zu stehlen. Die Angestellte rief erneut die Polizei.

Der Mann hatte diesmal eine manipulierte Tasche dabei, in der diebstahlgesicherte Waren unbemerkt aus dem Geschäft gebracht werden können. Weiters wurden ein Pfefferspray sowie ein Schraubenzieher gefunden, mit dem man Diebstahlsicherungen entfernen kann. Außerdem stellten die Beamten Gegenstände bei dem Mann sicher, auf denen teilweise noch die Diebstahlsicherungen angebracht waren.