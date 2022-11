Reizgas, Sachbeschädigung und Krawalle in der Halloween-Nacht

Randale statt Süßigkeiten

In Klagenfurt hat eine Gruppe Jugendlicher vor einem Haus randaliert, ein Auto beschädigt und einen Hausbewohner mit dem Umbringen bedroht. Grund der Eskalation: Die rund 20 Verkleideten hatten keine Süßigkeiten bekommen. Ein 16-Jähriger wurde als Rädelsführer identifiziert, zu den weiteren Jugendlichen waren die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegen 22.30 Uhr hatte eine Familie in Klagenfurt die Polizei verständigt, dass eine Gruppe Jugendlicher vor ihrem Haus randalieren würde. Die Jugendlichen rannten beim Eintreffen der Polizei davon. Der 52-jährige Hausbesitzer gab an, dass die Jugendlichen etwa eine halbe Stunde zuvor mit dem Spruch "Süßes oder Saures" an der Tür geläutet hätten - weil sie keine Kinder waren, hätten sie aber nichts bekommen.

Die Jugendlichen hatten daraufhin Steine und Flaschen in den Innenhof geworfen und dadurch das Auto des Mannes beschädigt. Ein vorerst unbekannter Jugendlicher forderte den 52-Jährigen immer wieder auf, herauszukommen und drohte, dass er ihn "abstechen" werde. Dabei soll er auch ein Messer in der Hand gehalten haben. Bei einer Gegenüberstellung identifizierte der 52-Jährige schließlich den 16-jähriger Klagenfurter, er wird angezeigt.

Frauen gingen aufeinander los

Auch in mehreren Lokalen in Klagenfurt haben sich in der Halloweennacht Schlägereien ereignet. In einem Lokal gerieten vier Frauen aneinander, auf dem Universitätscampus wurde ein 29-Jähriger von vier Personen schwer verletzt und vor einem Lokal wurde ein 30-Jähriger niedergeschlagen. Laut Polizeiangaben wurden insgesamt vier Personen verletzt.

Gegen 22.40 Uhr waren in einem Lokal im Bezirk St. Peter eine 20-jährige Frau aus Klagenfurt-Land, eine 24-jährige, eine 19-jährige und eine 47-jährige Frau aus Klagenfurt zuerst verbal aneinandergeraten. Schließlich flogen die Fäuste, die 24-Jährige und die 47-Jährige mussten von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

Am Unicampus Klagenfurt wurde gegen 1.45 Uhr ein 29-jähriger Mann aus Klagenfurt von vier vorerst Unbekannten zu Boden gerissen. Als er bereits am Boden lag, traten die vier auf den 29-Jährigen ein, er erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen. Und gegen 5.15 Uhr schlug ein Mann vor einem Lokal in der St. Veiter Straße einem 30-Jährigen aus Klagenfurt mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin fiel dieser zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu.

Halloweenparty geräumt

23 Personen sind in der Nacht auf Dienstag laut Polizei auf einer Halloweenparty in Ernsthofen (Bezirk Amstetten) durch Reizgas verletzt worden. Gegen 1.00 Uhr wurden die Helfer verständigt. Mehrere Besucher lagen mit Atembeschwerden und massiven Augenreizungen am Boden, berichtete Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando.

Die Halle wurde geräumt. Die Verletzten wurden in Spitäler nach Niederösterreich und Oberösterreich gebracht. Ermittlungen waren im Laufen.

Pfefferspray eingesetzt

Nach ersten Informationen dürfte Pfefferspray eingesetzt worden sein. "Es gibt einen ersten Tatverdacht", teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit, ohne Details zu nennen. Ein großes Aufgebot an Helfern war mehrere Stunden lang im Einsatz. Die Verletzten wurden - teils unter Notarztbegleitung - in Krankenhäuser nach Amstetten, Waidhofen an der Ybbs, Linz und Steyr transportiert.

Nach der Räumung befanden sich rund 1.000 Personen am Vorplatz der Halle, dabei kam es zu einem Handgemenge mit drei Leichtverletzten, hieß es von der Exekutive. Der Einsatz der Helfer aus zwei Bundesländern dauerte mehrere Stunden. Die Zusammenarbeit habe sehr gut funktioniert, betonte Gutlederer. Aufgeboten wurden 13 Rettungswagenteams und vier Notarztteams.