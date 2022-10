Halloween: Der Wiener Prater fackelt das Riesenrad ab

Leinwandhorror

Für Cineasten gibt es in zwei Kinos ein Grusel-Programm: Das Burg Kino (1., Opernring 19) zeigt um 21 Uhr eine Voraufführung von „Final Cut“ (9,50 Euro), die satirische Fortsetzung des japanischen Überraschungserfolgs „One Cut of the Dead“.

Im English Cinema Haydn (6., Mariahilfer Straße 57) läuft die Rocky Horror Picture Show (19.30 und 21.45 Uhr). Verkleidet kommen zahlt sich aus: Das beste Kostüm gewinnt Gratis-Tickets für künftige Vorstellungen.