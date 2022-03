Ein neuer Dreh für das Wiener Riesenrad

"Am Anfang überkommt einen so ein Gefühl, wie es Seeleute im ersten Stadium haben. Ein paar Schritte in dem geräumigen Waggon, der zwanzig Sitzplätze hat, und das Gefühl ist überwunden. Es war nicht einmal unangenehm, dieses Gefühl aufsteigender Schwäche, das besiegt wird, wenn man den festen Boden unter den Füßen fühlt."

Diese Zeilen in der Arbeiter-Zeitung lassen es erahnen: Ganz wohl dürfte den Teilnehmern der Jungfernfahrt des Riesenrads am 3. Juli 1897 nicht gewesen sein. Kein Wunder: Die Konstruktion war damals eine der ersten und größten ihrer Art in Europa – und eine Fahrt damit wohl der Inbegriff eines Adrenalinkicks.