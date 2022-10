Mann soll Gästen in Wiener Lokal mit dem Tod gedroht haben

Gegen 3.20 Uhr soll ein Georgier in einem Lokal in der Innenstadt ein Klappmesser gezückt und damit mehrere Gäste mit dem Umbringen bedroht haben. Warum der 24-Jährige ausgerastet ist, sei laut Polizei noch nicht klar. Fest steht nur, dass es nach seiner Drohung zu einer Rangelei kam. Dabei verletzte sich ein 27-Jähriger am Hinterkopf, eine 33-Jährige an der Handfläche und ein 35-Jähriger an den Fingern.

Die in der Zwischenzeit alarmierten Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Das Klappmesser wurde sichergestellt. Gegen den 24-Jährigen sprach die Polizei ein vorläufiges Waffenverbot aus. Die Berufsrettung versorgte zwei der Opfer notfallmedizinisch vor Ort.

Auf freiem Fuß angezeigt

Der 24-Jährige verweigerte bei seiner Vernehmung die Aussage und wurde anschließend über Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, der schweren und der fahrlässigen Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Da die 33-Jährige angab, dass ihre Verletzung aufgrund eines Stoßes durch den 27-Jährigen entstand, wurde auch dieser wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

