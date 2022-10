Unbekannte stahlen Geld-Kuvert aus Jacke des Opfers

Zwei derzeit unbekannte Männer sollen in einem Restaurant in der Operngasse am 15. September einen schweren Diebstahl begangen haben: Während ihr Opfer an einem Tisch saß, soll einer der mutmaßlichen Täter in dessen Jacke gegriffen und daraus ein Kuvert voller Bargeld gestohlen haben. Er übergab das Kuvert an den anderen Mann und beide verließen das Lokal. "Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro", sagt Polizeisprecherin Barbara Gass aus KURIER-Anfrage.