Klimaaktivisten klebten sich auf Straße fest und blockieren Karlsplatz

Hupkonzert

Für die Autofahrer gibt es derzeit jedenfalls kein Weiterkommen im Bereich Getreidemarkt. Die Reaktionen zeigten sich recht rasch: Hupkonzert, wildes Gestikulieren und lautstarke Meinungsäußerungen über die Aktion inklusive.

"Wir sind über die Aktion informiert, ob es zu längeren Verkehrsverzögerungen kommt, können wir derzeit noch nicht nicht sagen", erklärt Polizeisprecherin Barbara Gass. Zu bedenken sei aber, dass an einem Fenstertag der Verkehr in der Innenstadt tendenziell geringer ist als an einem normalen Montagmorgen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: