Nach Halloween wieder Randale in der Linzer Innenstadt

Nachdem in der Halloween-Nacht in der Linzer Innenstadt rund 200 Personen randaliert hatten, ist es Dienstagabend neuerlich zu Ausschreitungen gekommen. Laut Polizei warfen Jugendliche am Taubenmarkt Böller auf Passanten. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat angesichts der Ereignisse angekündigt, den Landessicherheitsrat einzuberufen.

"Es war eine kleinere Gruppe von rund 25 Personen, die ab 16 Uhr wieder Menschen angepöbelt haben", informiert David Furtner, Polizeisprecher der Landespolizeidirektion OÖ. "Anstatt wie zu Halloween die Konfrontation zu suchen, flüchteten sie jedoch vor der Exekutive." Dutzende Polizeistreifen waren Dienstagabend daraufhin im Einsatz, um die Personen ausfindig zu machen. Sie nahmen 53 Identitätsfeststellungen vor und sprachen fünf Wegweisungen aus. Zudem setzte es drei Organmandate und vier Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz. Gegen 21.45 Uhr war der Einsatz beendet.

Neun Festnahmen

In der Nacht zuvor hatten rund 200 vorwiegend jugendliche Personen randaliert, Feuerwerkskörper gezündet und damit auch die Oberleitung der Straßenbahn beworfen, sodass der Strom abgeschaltet wurde. Zwei Beamte wurden verletzt. Neun Personen wurden festgenommen. Diese seien mittlerweile aber schon wieder auf freiem Fuß, so Furtner.

Derzeit würden die Ermittlungen auf Hochtouren laufen. Einerseits, ob jene Personen von gestern Abend, die gleichen seien wie zu Halloween. Andererseits auch, wer denn die Tiktoks hochgeladen hat, und zu den Krawallen aufgerufen habe. "Einen wirklichen Drahtzieher und Organisationsstrukturen, wie damals bei dem angezündeten Polizeiauto in Ebelsberg, gibt es nach derzeitigem Ermittlungsstand aber nicht", sagt Furtner zum KURIER.

Bei den 200 Randalierern sollen laut Polizei 50 Prozent aus dem Ausland (vor allem Syrien und Afghanistan) stammen, 20 Prozent waren eingebürgerte Migranten auch eine "handvoll" Österreicher sei dabei gewesen.

Landeshauptmann Stelzer kündigte am Mittwoch an, den Landessicherheitsrat einzuberufen, um sich ein umfassendes Bild der Sicherheitslage machen zu können. Ein Termin sei derzeit in Abstimmung. Das Gremium solle in den kommenden Tagen zusammentreten. Unabhängig davon hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter beauftragt, einen Sicherheitsgipfel mit dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) einzuberufen. Ein Termin dafür stehe noch nicht fest, so Furtner.