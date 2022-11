Schwerer Unfall auf Kreuzung in NÖ: Zwei Kinder verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag bei Raglitz im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich. Auf einer Kreuzung waren zwei Autos frontal kollidiert, die Fahrzeuge landeten in weiterer Folge im Straßengraben.

Unfallursache ist noch unklar

Insgesamt vier Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen, darunter zwei Kinder. Sie wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die Unfallursache muss nun von der Polizei geklärt werden. Fünf Feuerwehren standen im Einsatz.