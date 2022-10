Donaufähren in NÖ legen bald eine Winterpause ein

Zwei Donaufähren in Niederösterreich gehen kommende Woche in die Winterpause. Die Verbindung Weißenkirchen in der Wachau - St. Lorenz ist laut ÖAMTC noch bis Dienstag (Allerheiligen), Klosterneuburg - Korneuburg bis Mittwoch (Allerseelen) in Betrieb.

Ganzjährig überqueren kann man den Strom in der Wachau von Spitz nach Arnsdorf. Von November bis März allerdings nur wochentags, erinnert der Club.