Die Detonation mitten in der Großsiedlung am Krautberg riss Samstag um 4.21 Uhr Hunderte aus dem Schlaf. Unter lautem Krachen zerbarst die Telefonzelle in der Krautbergstraße. Durch die Detonation wurde die Telefonzelle regelrecht auseinandergerissen, Trümmer davon fanden sich in einem Umkreis von 15 Metern verstreut. Durch die kriminelle Sprengung wurden außerdem ein Pkw sowie die Abdeckung des Kabel-TV Anschlusses eines nächstgelegenen Gebäudes beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei derzeit noch nicht bekannt, gab die Landespolizeidirektion Niederösterreich bekannt.