Studie: Nähe zu Wien macht Urlaub in Niederösterreich einzigartig und beliebt

Nicht jeder erfreut sich an Tourismus in der eigenen Heimatgemeinde. Vor allem in Regionen, wo besonders viele Gäste zusammenkommen, kann das auch zu Konflikten führen. In Niederösterreich scheint der Trend ein anderer zu sein. Eine aktuelle Studie ergab nun, dass für 71 Prozent der Befragten der Tourismus im Land „insgesamt einen (sehr) guten Eindruck macht“.

Das liege auch daran, dass es momentan keine nennenswerten Gebiete gibt, die von Overtourism betroffen seien, sagte Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) bei der Studien-Präsentation. Also Orte, wo es aufgrund von zu vielen Touristen zu Konflikten mit Einheimischen kommt. In der Wachau, einem der beliebtesten Ausflugsziele in Niederösterreich – auch für Wiener – habe man diese Konflikte mit Besucherlenkungen in den Griff bekommen, so Danninger.