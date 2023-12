5.000 Euro Kopfgeld für Hinweise auf Ausbrecher aus Krems-Stein

Verfolger abgeschüttelt

Wie berichtet, war der 35-jährige tschetschenische Staatsbürger am 14. November gegen 17.10 Uhr im Zuge eines Untersuchungstermines in Krems getürmt. Eine stundenlange Fahndung mit über 200 Beamten, Hubschrauber und Drohnen in den Weinbergen verlief ohne Erfolg.

Der flüchtige Kampfsportler gilt als Hochrisikoinsasse. Der ehemalige Cage-Fighter stand als Terrorverdächtiger bereits im Visier des Staatsschutzes, als 2019, damals in Tirol, Bilder von ihm mit erhobenem Zeigefinger vor einer Tauhid-Flagge – beides Symbole des IS-Terrors – auftauchten.

