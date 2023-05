Starhemberg: Burgfräulein muss noch auf den Einzug warten

Der einstige Herrschaftssitz des letzten Babenbergers Herzog Friedrich II. (1211 bis 1246) weist einige bau- und kunstgeschichtliche Besonderheiten auf, die die Ruine so einzigartig machen, erklärt Sulzgruber. So verfügt die Burg Starhemberg beispielsweise über gleich drei Hochtürme und eine romanische Rundkapelle, wie man sie nur äußert selten in Österreich und sogar in Mitteleuropa vorfindet.

Exorzismus

Um die Wehranlagen ranken sich auch sagenumwobene Geschichten, die Besucher in ihren Bann ziehen sollen. Übermittelt ist eine Teufelsaustreibung vor knapp 450 Jahren in der Annenkapelle der Burg. Vom leibhaftigen Teufel soll Viktoria, eine Dienstmagd im 16. Jahrhundert, besessen gewesen sein. Der Sage nach flogen ihr binnen zehn Stunden beim Exorzismus mehr als 30 „böse Geister“ aus.