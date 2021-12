Wiener Neustadt baut einen kulturellen Leuchtturm

Strahlkraft

Als das „kulturelle Leuchtturmprojekt mit einer Strahlkraft bis nach Wien und in andere Bundesländer“ gilt laut den Verantwortlichen aber der neue Zyklus „Szene Österreich“ der Theatercompagnie „wortwiege“, hinter der die Regisseurin und Schauspielerin Anna Maria Krassnigg und der Produzent Christian Mair stecken.

Nach zwei erfolgreichen Bloody Crown-Spielzyklen baut die „wortwiege“ ihr Theater in den Kasematten auf ein ganzjähriges Programm aus. Laut Krassnigg setzt man dabei die Arbeit im Bereich des „österreichischen Autorentheaters und der Wiederentdeckung literarischer Juwelen“ fort. In der ersten Ausgabe, die von 24. Februar bis 13. März in den Kasematten stattfinden wird, dreht sich das Programm um Texte von Theodora Bauer („Chikago“), Erwin Riess mit seiner Geschichte über Franz Grillparzers skurriler Schwarzmeer-Reise und Marie von Ebner-Eschenbach („Die Großmutter“). Der Herbst firmiert unter dem Titel „Europa in Szene“.

Aufbauend auf den Inhalten von „Bloody Crown“ widme man sich wieder Königsdramen, aber auch weiteren europäischen Mythen in zeitgenössischer Aufarbeitung, erklärt Krassnigg. Für Schneeberger ist „wortwiege“ das „Aushängeschild und Repräsentant für die hohe Qualität des Kulturprogramms“.