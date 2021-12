„Trailer“-Comeback: Frank Hoffmann mit Filmjuwelen in Wr. Neustadt

„Ich begrüße Sie wie jeden Samstagabend bei Trailer“. Wenn Burgschauspieler Frank Hoffmann in den 70er, 80er- und 90er-Jahren zum legendären Kino-Magazin im Fernsehen als launiger Filmkritiker zur Höchstform auflief, saßen Hunderttausende Zuseher gebannt vor dem TV.

28 Jahre nach der letzten Ausstrahlung von „Trailer“ kommt es nun ab dem kommenden Februar zu einem besonderen Revival in Wiener Neustadt. Hoffmann (83)präsentiert als charismatischer Filmexperte in den Kasematten ausgewählte Blockbuster und cineastische Juwelen vergangener Jahrzehnte. Dieses „Gustostückerl“, wie es Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) nennt, ist den Verantwortlichen der städtischen Kul.Tour.Marketing GmbH gelungen.

Gleich der erste Termin am 10. Februar 2022 hat es in sich. Dabei präsentiert Frank Hoffmann den aus dem Jahr 1966 stammenden Filmklassiker „Fahrenheit 451“. Der Science-Fiction-Streifen spielt in einer zukünftigen Welt, in der das Lesen von Büchern verboten und unter Strafe gestellt ist. Tickets sind bereits über www.webshop-wn.at erhältlich.