Sozialmärkten gehen die Helfer aus

Die Corona-Pandemie fordert einen hohen Tribut: 36.000 Menschen in Niederösterreich nutzen derzeit das Angebot der „soogut“-Sozialmärkte. Im Vorjahr zählte man noch 30.000 Kundinnen und Kunden. Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit hätten die Nachfrage nach den Sozialmärkten in die Höhe schnellen lassen, berichtet Ursula Oswald, Pressesprecherin der „soogut“-Sozialmärkte: „An all unseren zehn Standorten spüren wir den Zustrom neuer Kundinnen und Kunden.“

Zugleich würden jedoch vielen Sozialmärkten und auch Läden und Sozialinitiativen der Caritas der Diözese St. Pölten die freiwilligen Helfer fehlen. Ältere Freiwillige, die etwa in den fünf Soma-Märkten im Waldviertel wertvolle Arbeit geleistet hätten, sind im Zug der Covid-19-Bedrohung aus dem aktiven Geschehen ausgeschieden, heißt es von der Caritas.