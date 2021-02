Sozialhilfe: Durch alle Netze gefallen

Das neue Sozialhilfegesetz, das unter der türkis-blauen Regierung beschlossen wurde, hat vielfach für Kritik gesorgt. Teile wurden vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Für die Ausführung sind aber die Länder zuständig – und manche nutzen ihren Spielraum.

Denn was Sozialhilfe für Menschen mit humanitärem Bleiberecht betrifft, hat Oberösterreich – das wie NÖ das Gesetz 2020 umgesetzt hat – , „dauerhaft niedergelassene Fremde“, die mehr als fünf Jahre im Land leben, als anspruchsberechtigt definiert. In NÖ wird die Gruppe nicht umfasst. Zudem haben die Betroffenen auch keinen Anspruch auf Grundversorgung, sie fallen also aus dem System.

So wird es auch in Salzburg gehandhabt, wo die neue Sozialhilfe 2021 in Kraft trat. Kärnten wiederum orientiert sich an OÖ. In NÖ argumentiert man, dass man den Vorgaben des Bundes folge und nur dieser das Gesetz reparieren kann. Das sieht Martin Schenk von der Armutskonferenz anders – und verweist auf die verschiedenen Regelungen der Länder. Die Formulierung im oö. Gesetz stehe etwa nicht im Widerspruch zum Bundesgesetz.