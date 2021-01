NÖ: Hilfe bei der beruflichen Neuorientierung

Auch wenn sich die Dynamik abgeflacht hat, sind die Zahlen nach wie vor bedrohlich. Mehr als 71.000 Menschen (Stand Dezember 2020) sind derzeit in Niederösterreich arbeitslos gemeldet, das ist ein Anstieg von 17,6 Prozent im Vergleich zum Dezember 2019. Rund 92.000 Männer und Frauen befinden sich in Kurzarbeit.

Lehrlingsoffensive

Die Situation werde sich so rasch auch nicht bessern, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Donnerstag. Aber man habe, berichtete die ÖVP-Politikerin, ein Bündel an Maßnahmen auf den Weg gebracht, um wieder mehr Arbeit zu schaffen. Sie erwähnte unter anderem die Lehrlingsoffensive, von der bereits 5.000 junge Menschen profitiert hätten. Die Mittel für diese Aktion wurden für 2021 um acht Millionen auf insgesamt 54 Mio. Euro erhöht.