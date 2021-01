NÖ: Minus für den Generationenfonds

Es war im März 2020, als die Aktienmärkte weltweit auf Talfahrt gingen. Der ATX, Österreichs wichtigster Aktienindex, sackte innerhalb weniger Wochen um 50 Prozent ab, auch der Ölpreis verlor 60 Prozent an Wert. Schuld an der tiefsten Rezession seit fast 100 Jahren war das Coronavirus.

Auch der niederösterreichische Generationenfonds, in dem die Wohnbaudarlehen des Landes in Form von Aktien, Anleihen oder Immobilien veranlagt sind, fuhr im vergangenen Geschäftsjahr (per Ende Oktober) ein Minus von 1,2 Prozent bzw. 32,5 Millionen Euro ein. Allerdings, so ÖVP-Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko, seien die Ertragsziele des Landtags eingehalten worden.