NÖ: Überparteilicher Appell zu Zusammenhalt bei Corona-Maßnahmen

Appell ans Testen

Die Stadtpolitik sei in diesem Jahr besonders auf die Schwerpunktthemen Soziales, Gesundheit, Vereinskultur und Sport ausgerichtet, erklärte ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer.

„Wir alle wollen in absehbarer Zeit wieder in unser gewohntes Arbeits- und Freizeitleben zurückkehren, daher ist Zusammenhalt gerade jetzt wichtig“, appellierte auch der Stadtchef. Die bekannten Maßnahmen, wie Abstand halten, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und Händehygiene müssen konsequent weitergeführt werden, forderte er.

Die Möglichkeit, sich am Samstag oder Sonntag testen zu lassen, sollten jedenfalls so viele Menschen wie möglich nutzen, wünschte sich der Stadtchef und verwies auf die täglich aktuellen Informationen unter www.impfung.at/testung.at. Haberhauer dankte auch ausdrücklich SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler für die Koordination des Termins.

Appell zum Impfen

Mit den beiden weiteren Stadtvizes Markus Brandstetter (ÖVP) und Dominic Hörlezeder (Grüne) richteten die Mandatare auch bereits den Fokus auf die anstehenden Impfungen.

Ihr Appell: „Wir laden an dieser Stelle auch alle BürgerInnen ein, die Möglichkeit zur Impfung in den kommenden Wochen aktiv zu nutzen, damit in absehbarer Zeit wieder der Alltag in unserer Leben einkehren kann“.

Am anstehenden Testwochenende werden in Amstetten zwei Zentren als Anlaufstellen offen stehen: Einerseits die Eishalle (Stadionstraße 12) in der Stadt Amstetten, andererseits die Mittelschule Hausmening (Winthalstraße 23) in Ulmerfeld-Hausmening.