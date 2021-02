Selbst bei der Job-Suche unterstützt, hilft Masseur nun anderen

„Beim Massieren sind die Hände meine Augen.“ Für Christian Gütl ist es bei der Ausübung seines Berufes als Masseur kein Problem, dass seine Sehkraft zu 90 Prozent eingeschränkt ist. Über ein Job-Qualifizierungsprojekt des Landes NÖ wurde ihm ein Neustart in seinem Traumberuf im Landesklinikum Mauer ermöglicht. In spätestens drei Jahren ist nun sogar die Übernahme in den NÖ Landesdienst möglich.

16 Jahre lang betrieb der gebürtige Salzburger, der nach NÖ gezogen war, in St. Valentin (Bezirk Amstetten) eine Trafik. „Dann wollte ich wieder zurück in meinen Lehrberuf. Das habe ich jetzt mit viel Hilfe auch geschafft“, schildert Gütl. Er ist aktuell einer von 58 Teilnehmern in einer speziell für Menschen mit Behinderungen gestalteten Sparte der Landesorganisation „Mensch und Arbeit“. Ziel ist es, so wie in den anderen Bereichen, in denen auch arbeitslose Jugendliche oder ältere Menschen betreut werden, den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. 850 Klienten wurden 2020 betreut.