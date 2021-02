Sozialhilfe in NÖ: Gesetzesreparatur gefordert

Als Herr G. nach Jahren des Wartens im Juli 2020 endlich seine Aufenthaltsberechtigung bekam, änderte sich alles. Der schwerkranke 89-Jährige war ab Herbst nicht mehr versichert. Denn nachdem er aus der Grundversorgung entlassen worden war, hatte er keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Diese steht seit der Gesetzesänderung am 1.1.2020 in Niederösterreich Menschen mit humanitärem Bleiberecht nicht mehr zu (der KURIER berichtete mehrfach). Herr G. lebte in einem Pflegeheim, plötzlich war sein Platz dort nicht mehr sicher. Nur dank Spendern, die für Medikamente aufkamen, und der Initiative des Trägers und des Arztes konnte er weiter versorgt werden.

Der Mann aus dem Kosovo ist mittlerweile verstorben, doch seine Geschichte steht exemplarisch für immer mehr Menschen, die plötzlich vor dem Nichts stehen. Immer mehr Organisationen fordern nun dringend die Reparatur des Gesetzes.

Brisanz der Lage bekannt

„Wir versuchen, auf mehreren Ebenen zu helfen und das menschliche Leid zu hindern“, sagt Igor Gordyi von der Caritas Wien. „Es gibt Dialysepatienten, die plötzlich ohne Krankenversicherung waren.“ Familien mit Babys, die aus der Grundversorgung entlassen wurden und ohne private Unterstützer auf der Straße gestanden wären. Das Perfide: Die Regelung trifft Menschen, die seit Jahren hier leben, ein schützenswertes Privatleben ausgebaut haben – nur die bekommen die Aufenthaltsberechtigung. Und darunter sind viele, die eben nicht arbeiten können: Alte, Kranke, Familien mit Kindern.

Zuletzt hatte schon die Diakonie das Land zum Handeln aufgefordert. Dort – im Büro des zuständigen Landesrates Gottfried Waldhäusl (FPÖ) sowie beim Landesverfassungsdienst – ist man sich der Brisanz der Lage zwar bewusst, sieht aber den Bund am Zug, der die Rahmenbedingungen der Auslegung der Landes-Sozialhilfegesetze vorgibt. Allerdings: Andere Bundesländer, wie OÖ, die ihre Sozialhilfegesetze schon angepasst haben, schließen diese Personengruppe nicht aus.