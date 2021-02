Sozialexperiment: 7.500 Dollar für obdachlose Menschen

Was passiert, wenn arme Menschen plötzlich Geld hätten. Etwas Gutes, das zeigte ein Sozialexperiment in Kanada. Beim sogenannten "New Leaf Project" bekamen 50 obdachlose Menschen jeweils 7.500 US-Dollar (das sind etwa 6.200 Euro) als einmalige Auszahlung. Danach füllten sie regelmäßig Fragebögen aus und wurden interviewt, um ihre Fortschritte zu dokumentieren. Die Ergebnisse wurden mit einer Kontrollgruppe an obdachlosen Menschen verglichen, die kein Geld erhielten.

Die positiven Effekte in der "Cash-Gruppe" wurden anhand mehrerer Kriterien festgestellt. Die Menschen, die Geld erhalten haben, konnten schneller in eine eigene Wohnung ziehen als andere. Im ersten Monat des Experiments fiel der Anteil der Tage, die in Obdachlosigkeit verbracht wurden, von 77 Prozent auf 49 Prozent. Im selben Zeitraum stieg jener Anteil in der Gruppe ohne Geld. Über ein Jahr hinweg betrachtet verbrachten die 50 Menschen aus der "Cash-Gruppe" insgesamt 4.396 weniger Tage und Nächte in Obdachlosigkeit.

Geld für Essen, Miete und Mobilität

Man beobachtete außerdem, dass die "Cash-Gruppe" das Geld mit hoher Priorität für Miete, Essen, Mobilität und ihre Stromrechnung ausgab. Durchschnittlich gaben die Leute 52 Prozent des Geldes für Essen und Miete aus, 16 Prozent für Kleidung und Mobilität und 15 Prozent für Sonstiges wie Medikamente oder andere Rechnungen. Zudem stellten die Forscher fest, die Menschen gaben das Geld nicht auf einmal aus, sondern nutzten es über einen längeren Zeitraum hinweg. Etwa 1.000 der ursprünglichen 7.500 Dollar waren auch noch nach einem ganzen Jahr noch auf die Seite gelegt. Die Ausgaben für Alkohol, Zigaretten und Co verringerten die Menschen aus der "Cash-Gruppe" übrigens um 39 Prozent.

Geld im Sozialsystem gespart

Die Forscher konnten außerdem zeigen: die Auszahlung von 7.500 Dollar pro Teilnehmer stellt kein Verlustgeschäft dar - im Gegenteil. Dadurch dass die Menschen weniger Nächte in Notunterkünften verbringen mussten, sparten sie dem Sozialsystem 8.100 Dollar pro Person bzw. 405.000 Dollar insgesamt über ein Jahr hinweg. Im Vergleich wurden durch die einmalige Auszahlung von 7.500 Dollar also etwa 600 Dollar pro Person im Sozialsystem eingespart (im Beobachtungszeitraum über ein Jahr hinweg).

"Das New Leaf-Projekt zeigt, dass eine direkte Barauszahlung eine mutige und innovative Lösung für Menschen ist, die vor kurzem obdachlos geworden sind, und liefert solide Beweise dafür, dass ein Pauschalbetrag eine transformative Veränderung bewirken kann.", heißt es abschließend in der Aussendung von Foundations for Social Change (FSC), die Organisation die hinter dem Projekt steht.

Über die Studie

FSC ist eine in Vancouver (Kanada) ansässige Wohltätigkeitsorganisation. Die Studie wurde in Kooperation mit der University of British Columbia durchgeführt. Insgesamt wurden für die Studie 112 Personen willkürlich ausgesucht. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei 42 Jahren (mit einer Spannweite von 19 bis zu 64 Jahren). 60 Prozent waren Männer, 40 Prozent Frauen, ein Drittel der Testpersonen hatte Kinder. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren im Schnitt seit sechs Monaten obdachlos bevor der Versuch startete. Eine von vier Personen stand in einem Berufsverhältnis.