Skiweltcup am Semmering: Rennen nur, wenn kräftig investiert wird

Doch was die Kosten anbelangt, ist von einem sechsstelligen Betrag, also mehreren hunderttausend Euro die Rede. Um dies zu stemmen, finden seit dieser Woche Gespräche mit dem Sportland Niederösterreich, der Gemeinde Semmering sowie den Bergbahnen Hirschenkogel statt. Steiner hofft auf eine finanzielle Beteiligung aller Partner, womit der Weltcup 2024 gesichert wäre. Aber die Zeit drängt: „Bis Ende März benötigen wir eine Lösung“, so WSV-Präsident Franz Steiner.

Kalender wird fixiert

Zu diesem Zeitpunkt wird der Skiweltcup-Kalender für die kommende Wintersaison ausgearbeitet. „Und da wollen wir unbedingt dabei sein. Es sind sich alle Partner einig, dass es den Weltcup auch weiterhin auf dem Semmering geben muss“, erklärt Bürgermeister Hermann Doppelreiter (ÖVP). Rund 20.000 Besucher bedeuten für die Region Wertschöpfung und Werbewert in Millionenhöhe.