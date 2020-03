Sexismus-Wirbel: Weltcup-Werbung noch ohne Pinselstrich von Attersee

Lange Zeit war unklar, ob der Semmering seine geplanten Damen-Weltcuprennen im heurigen Jahr an Bad Kleinkirchheim verliert. Der ÖSV wollte eine Umstellung im Rennkalender.

25 Jahre nach der Premiere am Zauberberg bekommt der Wintersportverein (WSV) allerdings ein entsprechendes Geburtstagsgeschenk: Der Riesentorlauf und der Nachtslalom finden nun doch wieder am 28. und 29. Dezember auf dem Hausberg der Wiener statt. Das erste Werbeplakat für den Skiweltcup wurde diese Woche bereits spektakulär von der Feuerwehr in Stellung gebracht. Zum ersten Mal seit 1998 trägt das Plakat aber nicht die Handschrift des berühmten Künstlers Christian Ludwig Attersee. Der Maler und Wahl-Semmeringer war bei den vergangenen Rennen 2018 in eine Sexismus-Debatte wegen des Plakatsujets geraten, für die es bei den Veranstaltern und der Ortsführung gar kein Verständnis gab.