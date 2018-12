Plakat für Ski-Weltcup am Semmering nach Protesten zurückgezogen

Das wegen Sexismus in die Kritik geratene Plakat des WSV Semmering für den Alpinski-Weltcup der Damen am 28./29. Dezember auf dem Semmering ist vom Veranstalter zurückgezogen worden. ÖSV-Geschäftsführer Klaus Leistner bestätigte am Mittwoch gegenüber der APA eine Meldung des Standard, wonach der ÖSV dies dem Werberat mitgeteilt habe.