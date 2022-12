Im Weltcup-Ort ist alles angerichtet

„Zwoa Brettl, a gführiger Schnee, juche!“ – So kann man in etwa das Stimmungsbarometer bei den Verantwortlichen am Semmering beschreiben. Seit Montag steht dem Ski-Weltcup der Frauen nach Weihnachten vor den Toren Wiens nichts mehr im Wege.

Montagvormittag stand auf der Panorama-Weltcuppiste am Hirschenkogel die obligatorische Schneekontrolle durch den internationalen Skiverband FIS auf dem Programm. Und Renndirektor Markus Mayr war voll des Lobes für die Arbeit, die die Verantwortlichen der Bergbahnen und des Wintersportvereins Semmering (WSV) in den vergangenen Tagen geleistet haben.

Naturschnee ist kaum gefallen, dafür wurde mit 62 Schneekanonen und zehn -lanzen aus vollen Rohren beschneit, erklärt der Eigentümervertreter der Bergbahnen, Viktor Babushchak. Das Resultat kann sich laut FIS sehen lassen. „Es sieht sehr gut aus, es ist ausreichend Schnee vorhanden“, erklärt Mayr im Zuge einer Pressekonferenz am Montag im Zielgelände.