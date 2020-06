SCS: Tausende Menschen am Fenstertag in Kauflaune

Gesteckt volle Parkplätze und Menschentrauben, die teils schon vor 9 Uhr in Richtung Eingang strömten: In der Shopping City Süd ist der Andrang am heutigen Fenstertag groß. Besonders am frühen Vormittag war der Verkehr rund um das Einkaufszentrum zäh.

Die Einkäufer selbst zeigen sich diszipliniert und tragen die - noch bis Montag - vorgeschriebenen Masken. Ein SCS-Sprecher spricht von einem seit Wochen anhaltenden Trend. Demnach laufe es schon seit der Wiederöffnung Anfang Mai besser als erwartet und speziell die letzten zwei bis drei Wochen würden den Handel positiv stimmen.