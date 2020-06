Mit der Seilbahn zur SCS: Cable Liner könnte Wien und NÖ verbinden

Es gab damals sogar einen hochoffiziellen Spatenstich mit Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll. Gescheitert ist das Ganze schließlich an der Shopping City Süd, die im letzten Moment ihre Zusage zur Mitfinanzierung zurückgezogen hatte. Womit das gesamte Projekt trotz eines positiven Bescheids des Verkehrsministeriums vorerst gestorben war. Bürgermeister Hintner: „Warum das damals nicht weiterverfolgt worden ist, verstehe ich bis heute nicht.“ Dabei gehe es Hintner weniger um die SCS als um den starken Berufspendlerverkehr in diesem Gebiet, der von Brunn und Perchtoldsdorf nach Wien aber auch von der Bundeshauptstadt in das Industriezentrum Süd verläuft. Noch dazu würde mit der Firma Doppelmayr, die solche Cable Liner auf der ganzen Welt errichte, österreichische Technologie bei diesem Verkehrsprojekt zum Einsatz kommen.

Der Plan einer verlängerten Straßenbahn nach Perchtoldsdorf stößt in dieser Gemeinde nicht nur auf Gegenliebe. So hat sich eine Anrainerinitiative gegen die Aktivierung der alten Trasse ausgesprochen, weil diese in einigen Abschnitten eng an Wohnungen und Kinderspielplätzen vorbei führe. Ein regelmäßiger Personenverkehr würde deswegen die Lebensqualität in diesen Wohngegenden extrem verschlechtern, heißt es in einem Schreiben der Initiative. Auf der anderen Seite hatten die Grünen in Perchtoldsdorf die Reaktivierung aktiv gefordert.

Auf der angesprochenen ehemaligen Trasse im Süden von Wien war nach dem Krieg die Straßenbahnlinie 360 unterwegs gewesen, die eingleisig von Rodaun über Perchtoldsdorf, Brunn und Maria Enzersdorf bis nach Mödling geführt hatte. Im Jahr 1967 wurde sie aus Kostengründen stillgelegt.