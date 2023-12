Schließfach-Coup: Bande plünderte Tresore im Bezirk Baden

Der Fall lässt Erinnerungen an den Schließfach-Millionenraub von 2020 wach werden. Der Coup in drei Banken in Niederösterreich und Wien hatte famals für internationales Aufsehen gesorgt, er ist bis heute ungeklärt. In Österreich geht das Verbrechen in die Kriminalgeschichte ein. Die Täter hatten eine deutliche Sicherheitslücke ausgenutzt, um die vermeintlich sicheren Kundensafes zu plündern.

Wie berichtet, hat die Gruppe von mindestens fünf Tätern (vier Männer und eine Frau) am 13. November 68 Schließfächer geknackt – 29 in der Bank Austria in Klosterneuburg, 31 in der Raiffeisenbank Mödling und 8 in der Raiffeisen-Filiale in Wien-Döbling. Es fehlen Geld, Schmuck, Uhren und Wertpapiere in zweistelliger Millionenhöhe. Der Wiener Anwalt Werner Tomanek vertritt eine bekannte Society-Lady, die allein in ihrem Schließfach Wertsachen von mehreren Millionen Euro gebunkert hatte.

12 Millionen Euro Schaden

Die Angaben über die genaue Schadenssumme driften weit auseinander. Offiziell war immer von rund 12 Millionen Euro die Rede, inoffiziell sogar von mehr als 20 Millionen Euro. Kein Wunder, spricht doch kaum jemand gerne über sein angehäuftes Vermögen in einem vermeintlich sicheren Geldversteck.