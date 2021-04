Schließfach-Coup: Millionen zurückgezahlt

Geld, Gold, Uhren

Die Gruppe von mindestens sieben Tätern hatte am Abend des 13. November 2020 in einer konzertierten Aktion 68 Bankschließfächer geknackt – 29 in der Bank Austria in Klosterneuburg, 31 in der Raiffeisenbank Mödling und 8 in der Raiffeisen-Filiale in Wien-Döbling. Sie erbeuteten Geld, Gold, Schmuck, Luxusuhren, Münzsammlungen, Dokumente und Wertpapiere in zweistelliger Millionenhöhe. Wie die umfangreichen Ermittlungen der Landeskriminalämter NÖ und Wien ergaben, hat keine der Banken auch nur das Geringste von den monatelangen Vorbereitungen in den Filialen mitbekommen.

Die Täter konnten seit August an die 40 Mal unbehelligt zum Auskundschaften und Manipulieren in die Saferäume eindringen. Für die Opferanwälte drängte sich deshalb die Frage nach der Haftung auf, wenn ein vermeintlich sicheres Schließfachsystem derart umgangen wird.

Ein Durchbruch bei der Suche nach den Gangstern ist bisher ausgeblieben. Laut dem Leiter des nö. Landeskriminalamtes, Omar Haijawi-Pirchner, werden sichergestellte Spuren mit ähnlichen Taten im Ausland verglichen. Bei den Tätern handle es sich um eine höchst professionelle Gruppe mit „enorm hoher krimineller Energie“.