Schließfach-Coup: Täter entkamen trotz Alarmauslösung

Bei dem Schließfach-Coup in drei Banken in Wien und Niederösterreich ist den Tätern in Wien ein Fehler unterlaufen. Obwohl sie in der Tatnacht den Alarm in der Raiffeisenfiliale in der Muthgasse in Döbling ausgelöst hatten, konnten sie noch vor dem Eintreffen der Polizei rund drei Minuten später unbehelligt entkommen.

Wie ein dem KURIER vorliegendes Protokoll zeigt, hatten die Kriminellen im Saferaum der Bank während des Coups um etwa 19.27 Uhr einen Alarm ausgelöst. Laut Einsatzprotokoll der Polizei wurden mehrere Streifen um 19.30 Uhr wegen der Auslösung zu der Filiale beordert. In der Nähe der Bank wurde eine verdächtige Person wahrgenommen, die von der Polizei überprüft wurde. Der Verdacht gegen diesen Mann erhärtete sich jedoch nicht.