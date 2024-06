Schlecht vorbereitet in die Berge: Retter warnen vor großen Gefahren

Doch Cernusca stellt klar: "Wir sind nicht einsatzgeil. Weniger ist uns lieber. Wir sind natürlich da, um zu helfen, stellen im Ernstfall auch nicht die Verschuldensfrage, aber es gibt Situationen, die auch für uns zu gefährlich sind , in denen ich es nicht verantworten kann, die Sicherheit meiner ehrenamtlichen Helfer zu riskieren und wir daher nicht in den Einsatz gehen können."

"Wir haben ein engmaschiges Sicherheitsnetz in Niederösterreich. Wenn etwas passiert, können sich die Menschen darauf verlassen, dass Hilfe kommt", so Kainz. Eine "Vollkasko-Mentalität" greife aber deshalb immer stärker um sich.

Er appelliert daher, im Ernstfall "lieber früher Hilfe zu rufen, als zu spät". Immer häufiger komme es nämlich zu Fällen, in denen Wanderer bis zur letzten Minute zögern und versuchen, sich doch noch selbst aus einer gefährlichen Situation zu befreien. "Je später, desto schwieriger wird es aber für die Retter", so Cernusca.

"Viele verstehen nicht, dass es bei ihrer Abfahrt in Wien zwar 30 Grad haben, am Berg aber schnell auf 10 Grad oder weniger abkühlen kann", weiß der Chef der Bergretter aus Erfahrung zu berichten. "Sie kommen in kurzer Hose und einem dünnen Leiberl. Das kann einen schnell in eine sehr ungute Situation bringen."

Immer Jacke mitnehmen

Daher: Immer eine Jacke und eine Kopfbedeckung mitbringen. Festes Schuhwerk sei ohnehin Voraussetzung. In den letzten Jahren häuften sich Berichte über unerfahrene Wanderer in leichten Turnschuhen oder gar Flip Flops. Cernusca hofft auf Besserung: "Wir appellieren da wirklich an die Eigenverantwortung der Menschen."