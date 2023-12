NÖ Bergrettung will künftig noch weiblicher werden

15 Prozent Frauenquote

Es gibt derzeit mehrere aktive Jugendgruppen mit insgesamt 44 Mitgliedern in den Ortsstellen Hollenstein, Hohenberg/St. Aegyd, Mitterbach und Reichenau an der Rax. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bergrettung wurde heuer mit Simone Radl von der Ortsstelle Reichenau eine Frau in die Landesleitung gewählt.

Die in Kunststofftechnik promovierte Bergsportlerin soll für andere Frauen ein Ansporn und Vorbild sein, sich auch bei der Freiwilligenorganisation zu engagieren. „Frauen leisten in Niederösterreich schon lange einen wesentlichen Beitrag im alpinen Rettungswesen, aber mit knapp 15 Prozent Bergretterinnen sind sie immer noch in der Minderheit“, erklärt Simone Radl.