Bergrettung OÖ holte 2023 so viel Alpinisten wie noch nie vom Berg

Die Bergrettung in Oberösterreich mit rund 860 ehrenamtlichen Helfern hat im vergangenen Jahr so viele Alpinisten wie noch nie von den Bergen geholt. Bei 565 Einsätzen waren 661 Personen in Bergnot geraten, so die Rekordzahl.

26 Menschen konnten nur mehr tot geborgen werden, das war der zweithöchste Wert seit Aufzeichnungsbeginn, teilte die Bergrettung am Donnerstag mit. Innerhalb von zehn Jahren habe sich die Zahl der geretteten Personen verdoppelt.

