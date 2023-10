Niederösterreichs Zuckerrübenbauern bangen um ihre Existenz

„Rüben sind gesund“

Das bestätigt auch Josef Eisenschenk, Geschäftsführer der Agrana-Zucker GmbH. „Die Ernte ist gut heuer, die Rüben sind gesund.“ Etwa 2,6 Millionen Tonnen dürften österreichweit geerntet werden, mehr als 70 Prozent davon in Niederösterreich. Daraus stellt Agrana rund 360.000 Tonnen Zucker her. Die Probleme rund um Schädlinge und Trockenheit seien umso bedauerlicher, weil die Rahmenbedingungen für Bauern derzeit eigentlich gut sind. „Wir haben ein sehr vernünftiges Preisniveau“, sagt Eisenschenk. Und auch in den kommenden Jahren dürfte dies so bleiben.