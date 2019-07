SC Wr. Neustadt verhandelt um Einzug ins neue Stadion

„Ich will an die gute Tradition des Clubs anschließen und ein Verein werden, zu dem man gerne kommt und wo man gerne gesehen ist. Die Jugendarbeit liegt mir besonders am Herzen“, sagt Habib. Für Spenger kam die Rettung des Vereins in letzter Sekunde: „Es war nicht 5 vor 12 für den Verein, sondern eigentlich 2 nach 12."