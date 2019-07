Sperren für Funktionäre des SC Wiener Neustadt

Der Senat 1 der Fußball-Bundesliga hatte aufgrund von falschen Angaben im Lizenz- und Zulassungsverfahren 2019/20 gegen sieben Funktionäre des Zweitliga-Klubs SC Wiener Neustadt Verfahren eingeleitet. Am Donnerstag wurde das Strafmaß bekannt.

So erhielt die Klub-Präsidentin Katja Putzenlechner eine zwölfmonatige, der Manager Ralph Spritzendorfer eine neunmonatige Funktionssperre. Zwei weitere Vorstandsmitglieder wurden auch mit Funktionssperren belegt. Die betroffenen Personen dürfen in dementsprechenden Zeitraum nicht in offizieller Funktion gegenüber dem Verband (ÖFB, Bundesliga oder Landesverbände) auftreten. Ebenso ist jegliche Beteiligung an einem Spielgeschehen als Offizieller untersagt.

Eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 bzw. 2.000 Euro erhielten der ehemalige Trainer Gerhard Fellner sowie Ex-Stürmer Hamdi Salihi. Die Betroffenen können gegen die Urteile bis kommenden Montag Protest anmelden.