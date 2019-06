Stadt springt für maroden SC Wiener Neustadt in die Bresche

Damit der Verein nicht völlig unter geht, will die Stadt mit der Ausfallshaftung den Spielbetrieb in der Regionalliga und einen geordneten Wechsel des Vorstandes sichern. „Nach dem Verzicht auf einen weiteren Einspruch gegen den Lizenzentzug war klar, dass der Neustart des Vereins in der Regionalliga erfolgen soll. Das muss nun unser aller Ziel sein. Gleichzeitig gilt es, einen geordneten Wechsel des Vorstandes zu ermöglichen. Aus diesen Gründen haben wir die Initiative ergriffen und gemeinsam mit dem derzeitigen Vorstand diese Haftungsübernahme ausgearbeitet. Grundvoraussetzung für die Haftungsübernahme ist ein geregelter Spielbetrieb in der Regionalliga. Sollte dieser nicht zustande kommen oder gar Insolvenz angemeldet werden, dann erlischt die Haftung automatisch. Sollte die Haftung schlagend werden, dann ist die Summe als Sportförderung zu betrachten“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und FPÖ-Sportstadtrat Philipp Gerstenmayer.

Rücktritt

Das bisherige Vorstandsteam um Präsidentin Katja Putzenlechner soll demnächt zurücktreten und einen Neustart ermöglichen. Profi-Spielbetrieb wird es in der Regionalliga keinen mehr geben. Die Suche nach talentierten Amateuren hat bereits begonnen.