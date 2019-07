Steuerberaterin distanziert sich von SC-Finanzdesaster

Scherz-Kogelbauer will betont wissen, dass sie sich als Steuerberaterin nicht um die Finanzen des SC zu kümmern hatte und auch nicht Finanzvorstand des Vereins war.

„Kein Steuerberater ist für die Finanzen eines Klienten verantwortlich. Für die Finanzen verantwortlich waren und sind der Vorstand des Vereins und die Geschäftsführung der GmbH. In meiner Tätigkeit als Vorstand war ich für die Ansprache von Sponsoren zuständig und die regionale Vernetzung von Sponsoren und Partnern des SC“, erklärt Scherz-Kogelbauer. Dies habe sie auch in ihrer Stellungnahme an die Bundesliga so dargestellt.

Am 18. Juli soll der neue Vorstand in einer Mitgliederversammlung bestätigt werden. Bereits bis 15. Juli will der Verein alle Spieler fixiert haben.