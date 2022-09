St. Pöltner Klimaaktivisten fordern Antworten von Landtagsparteien

Alternativ brauche es bessere Rad- und Schienen-Infrastruktur, wie vor allem die ehemalige SPÖ-Staatssekretärin Christa Kranzl betonte. Sie setzt sich seit Jahren für die Revitalisierung der Donau-Ufer-Bahn ein.

St. Pölten will klimaneutrale Pionierstadt werden

Niederösterreich und gerade St. Pölten als Landeshauptstadt habe laut den Klimaaktivisten Potenzial zur Pionierstadt in Sachen Klima und Umwelt zu werden. Diesen Weg möchte die Stadt in Zukunft auch einschlagen. Man habe "umfassende Strategien ausgearbeitet und möchte so klimaneutral werden", heißt es in einer Aussendung. Deshalb nehme man nun an einem bundesweiten Förderprojekt teil. Sollte der Antrag positiv ausfallen warten 2 Mio. Euro seitens des Bundes.

Ein entsprechender Beschluss soll in der Gemeinderatssitzung im September gefasst werden. Ihre Stimmen haben die St. Pöltner Grünen bereits zugesagt, die aktiv an der Umsetzung mitarbeiten wollen.

